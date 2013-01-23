Медведєв дав зрозуміти, що заяви Клінтон для нього - «цілковита маячня»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Ми дуже часто чуємо, в усякому разі за політичною лінією, докори в тому, що Митний союз і Єдиний економічний простір – це відродження Радянського союзу. Це цілковита маячня. Шляху в минуле не існує», - сказав Д.Медведєв.

За його словами, у Росії є чіткий план зміцнення інтеграції на взаємовигідній основі.

При цьому він повідомив, що інтеграція на пострадянському просторі здійснюється з урахуванням позитивних і негативних уроків побудови Євросоюзу.

Російський прем'єр відзначив, що кожний з партнерів у МС прагне, щоб умови ведення бізнесу на його території були більш комфортними, ніж у сусіда.

«Таких, хто програв, тут немає і бути не може. За рахунок зниження податкових, адміністративних та інших бар'єрів поступово покращується і загальний інвестиційний клімат та мають бути створені нові робочі місця, а, по суті, новий ринок робіт, товарів і послуг», - сказав Д.Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня минулого року держсекретар США Гіларі Клінтон у кулуарах конференції з прав людини в Дубліні заявила, що придушення опозиційних настроїв в країнах Східної Європи і Середньої Азії може призвести до нової «радянізації» цих держав.

За її словами, процес «радянізації» може бути представлений під такими назвами, як «Митний союз» і «Євразійський союз».

«Не можна припуститися помилки. Ми знаємо, що є метою, і ми намагаємося знайти ефективний спосіб уповільнити або запобігти цьому процесу», - заявила Г.Клінтон.