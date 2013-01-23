Луценко вийшов із наркозу - дружину до нього не пускають

Про це після спілкування із хірургом та іншими лікарями клініки «Оберіг» заявила захисник та дружина екс-міністра Ірина Луценко, повідомили УНІАН в прес-службі “Народної самооборони”.

«Операція пройшла нормально. Видалили не один великий поліп, а й інші, їх було багато. Зараз Юра виходить з-під наркозу. Достатньо довго йшла операція, бо поліпів було багато», - сказала І.Луценко.

За її словами, увесь післяопераційний матеріал лікарі віддали на гістологію. Результати аналізу очікуються протягом десяти днів. «Результати гістології робитимуться відповідно до їхнього регламенту, але й існує процедура: у разі підозри на онкологію матеріали віддадуть до іншої клініки на так зване альтернативне дослідження», - уточнила І.Луценко.

«Чоловік, за словами лікарів, почуває він себе нормально. Йому заборонено підніматися, піднімати руки, ноги, голову, рухатися аж до завтрашнього вечора. На цю хвилини лікарі заспокоюють, вони кажуть, що надіються, що кров згорнеться і все буде нормально. Підтримують його там відповідними медикаментами, крапельницями», - додала вона.

Дружина екс-міністра так і не бачилася із чоловіком, оскільки не отримала дозволу від керівництва колонії на побачення.

«Керівник колонії мені відповів письмово, що відповідно до внутрішніх нормативних документів, коли засуджений знаходиться на лікуванні у медичному закладі, то він знаходиться під охороною співробітників колонії. У цій же інструкції вказано, що до охоронюваної особи не допускаються сторонні особи, окрім медперсоналу установи. Усі мої аргументи про те, що вже 26 років штампу у паспорті про те, що я є дружина, і відповідно до сімейного кодексу, я не є сторонньою особою, ними до уваги не беруться. Не беруться до уваги і мої аргументи про те, що я маю статус захисника. Вони працюють по інструкції. Я ці питання буду розглядати з іншими управліннями, прокуратурою і так далі», - зауважила І.Луценко.

Вона наголосила, що не має на меті влаштовувати якісь «концерти, привертати зайву увагу до себе та до Луценка».

«Я ще раз звертаюся до преси із проханням не привертати зайву увагу, не заходити за територію клініки, оскільки це приватний заклад. Люди тут лікуються і не хочуть, щоб їх знімали. Буду максимально лояльною щодо цієї клініки, щоб Луценка звідси не вигнали і дали йому долікуватися у добрих, об'єктивних лікарів», - зазначила І.Луценко.