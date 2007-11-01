Балога: Універсал не підлягає перевиданню, як якийсь дамський роман

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА розцінює заклик Партії регіонів повернутися до ідей Універсалу національної єдності як намагання одержати суспільні дивіденди.

Як повідомляє прес-служба Президента України, коментуючи заяви окремих представників Партії регіонів про доцільність застосування положень Універсалу національної єдності в контексті нинішньої політичної ситуації глава Секретаріату назвав це намаганням одержати позитивні суспільні дивіденди, яке, по суті, стало проявом свідомого цинізму. «Прикро, що слова про значущість Універсалу говорять політики з партії, яка ледь не наступного дня після підписання цього документа відмовилася від виконання взятих зобов’язань. Апеляція до цінностей Універсалу зрадниками його ідей – не більше, ніж фальш з короткостроковою політичною метою», - наголосив В.БАЛОГА.

Водночас він зазначив, що більшість пунктів Універсалу не втратили актуальності, оскільки визначають магістральні напрямки розвитку країни. Цей документ, на думку глави Секретаріату, містить в собі продуманий інструментарій еволюції держави у найважливіших сферах, тому його варто використовувати при розробці політичних рішень як шкалу відповідності національним інтересам України. «Президент Віктор ЮЩЕНКО вітає такий підхід, про що він заявив під час візиту в Румунію. Його слова – це підтвердження того, що Універсал не втратив сили в контексті розвитку нинішніх політичних процесів», - наголошує В.БАЛОГА.

Глава президентського Секретаріату висловив сумнів у доцільності розробки нового документа на зразок Універсалу національної єдності, укладеного у 2006 році. «Той досвід був унікальною спробою розблокування політичного клінчу, вирішення першочергових завдань життєдіяльності держави. Однак саме в силу унікальності такий крок неможливо повторити. Універсал не підлягає перевиданню, як якийсь дамський роман. Президент недвозначно заявляв, що універсали не можуть бути ширмою для оборудок безвідповідальних політиків. Така форма порозуміння, як Універсал, буде ефективною тільки після виходу нашого політикуму на якісно вищий рівень культури дотримання своїх зобов’язань», – наголосив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня кандидат у народні депутати України від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО висловив думку, що основним політичним гравцям слід повернутися до ідей Універсалу національної єдності і знайти загальний курс розвитку країни.

31 жовтня на прес-конференції для українських журналістів у Бухаресті Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що він не проти підписання нового Універсалу національної єдності.

Президент зауважив, що ознайомився з деякими коментарями, у яких ідеться про необхідність підписання нового Універсалу національної єдності. «Я це буду вітати», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він наголосив, що на позачергових парламентських виборах перемогла демократична коаліція, і вона має формувати владу, але при цьому не можна забувати про опозицію.