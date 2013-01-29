Опозиція прийшла до Рибака нагадати, що він ще має скликати сесію

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Батьківщини».

Як зазначається в повідомленні, “депутати намагаються змусити спікера парламенту виконати Конституцію і терміново підписати розпорядження про проведення позачергової сесії”.

Наразі депутати знаходяться у приймальні спікера, оскільки він дає інтерв’ю.

Як повідомлялося, три опозиційні фракції зібрали й 24 січня офіційно передали голові парламенту понад 150 підписів за проведення позачергової сесії для створення Тимчасової слідчої комісії ВР щодо порушень Конституції при ув’язненні екс-прем’єра Юлії Тимошенко та колишнього глави МВС Юрія Луценка, розгляду питання політичної відповідальності керівників МВС та СБУ та висловлення недовіри генеральному прокурору.

Згідно з Регламентом парламенту, голова Верховної Ради у семиденний термін після отримання такої вимоги має оголосити про скликання позачергової сесії.

Разом з тим голова ВР В.Рибак 25 січня заявив, що з проведенням позачергової сесії парламенту виникли складнощі у зв'язку з достовірністю підписів народних депутатів.

Він підкреслив, що розпорядження про проведення позачергової сесії парламенту не буде підписано, якщо підтвердиться інформація про фальсифікацію підписів деяких депутатів.

Також В.Рибак зазначив, що на позачерговій сесії не буде ухвалено жодних рішень, оскільки у її ініціаторів немає необхідних 226 голосів. Разом з тим, наголосив він, її проведення коштуватиме бюджету 3 млн 672 тис. грн.