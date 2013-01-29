Рибак відмовився скликати позачергову сесію ВР

Про це повідомив заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв за підсумками зустрічі опозиційний депутатів з головою парламенту.

Як повідомили УНІАН в пре-службі «Батьківщини», С.Соболєв зазначив, що під час зустрічі депутати наполягали на тому, щоб В.Рибак виконав Конституцію і регламент та підписав розпорядження про проведення позачергової сесії.

"На жаль, позиція голови Верховної Ради є абсолютно протилежною від позиції депутатів, які зібрали 158 підписів, з яких 151 підпис підтверджено відділом кадрів, і це є підставою для скликання сесії", - сказав С.Соболєв. «Вперше за всі 22 роки існування Верховної Ради України спікер вирішив звернутися у регламентний комітет для підтвердження підписів, чого ніхто ніколи не робив», - зазначив він. За словами С.Соболєва, оскільки зараз у регламентного комітету немає кворуму для проведення засідання, «все застопорилося».

«Але наша позиція залишається незмінною: сьогодні останній день, коли голова Верховної Ради має підписати розпорядження про проведення позачергової сесії на підставі Конституції і закону. І ми чітко донесли до нього цю позицію", - сказав заступник голови фракції "Батьківщина".

С.Соболєв розповів, що депутати повідомили В.Рибаку, що, відмовляючись скликати сесію, "він створює дуже поганий прецедент, оскільки тепер будь-який народний депутат може зупинити роботу сесії парламенту, вимагаючи перевірки підписів біля столів реєстрації, стверджуючи, що хтось не зареєструвався особисто".

За словами С.Соболєва, голова Верховної Ради, аргументуючи неможливість скликання позачергової сесії, посилався на заяву «регіонала» Владислава Лук'янова, який поставив під сумнів справжність підписів.

Таким чином, зазначив С.Соболєв, “є очевидним, що Партія регіонів чинить тиск на спікера, забороняючи скликати сесію”.

Заступник голови фракції "Батьківщина" наголосив, що опозиція і надалі залишає за собою право вимагати проведення позачергової сесії згідно з Конституцією, «а як саме – ми повідомимо найближчим часом».

Як відомо, сьогодні на зустріч з головою ВР керівництво фракції "Батьківщина" делегувало народних депутатів С.Соболєва, Арсена Авакова, Андрія Павловського, Павла Петренка, Тетяну Слюз, Леоніда Ємця та Олега Канівця.

На позачерговій сесії опозиція пропонує розглянути питання про відставку Генпрокурора Віктора Пшонки, а також створити ТСК з розслідування порушень законодавства щодо Ю.Тимошенко і Юрія Луценка; розглянути питання про відповідальність керівників силових відомств.