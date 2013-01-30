Справу про «швидкі Тимошенко» відправили на дорозслідування

Захисник екс-прем'єр-міністра України Сергій Власенко заявляє, що Генеральна прокуратура відправила на дорозслідування кримінальну справу, яка була порушена проти Юлії Тимошенко нібито за фактом перевищення влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантії уряду та ввезення на територію України автомобілів Opel Combo для сільської медицини.

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

"Можливо, так хочуть справу "поховати". Обвинувачення Ю.Тимошенко полягало в тому, що вона, коли була прем'єр-міністром, підписала законні рішення Кабінету міністрів. Це її обов'язок за Конституцією. Тому ті обвинувачення - шизофренія. Вони в якийсь момент це усвідомили", - сказав Сергій Власенко в інтерв'ю gazeta.ua.

Захисник нагадав, що саме з документів по машинах "швидкої" Генпрокуратура починала свою піар-кампанію проти Ю.Тимошенко. "Вони з ними носилися, як дурень із писаною торбою. Потім зрозуміли, що це - повний ідіотизм. Тому почали гальмувати справу "швидких" і просувати "газову", за яку екс-прем'єра й посадили", - додав він.

"Влада вважає, що вигадала механізм тримати Ю.Тимошенко у в'язниці довічно. Відносно її ніхто не дотримується базових стандартів юриспруденції. Думають: ми за 5 хвилин порушимо чергову абсурдну справу, що вона вбила Кеннеді, її команда буде битися у Європейському суді. Як тільки побачимо, що цю справу скасують, звинуватимо Ю.Тимошенко в тому, що розіп'яла Христа, і знову заарештуємо. І так по колу. А Віктор Янукович у цей час дурить європейських політиків. Спочатку розказує про декриміналізацію статей, потім - про амністію, помилування. Ще пізніше: давайте дочекаємося рішення Європейського суду чи доки сонце почне сходити на Заході, а заходити на Сході", - заявив С.Власенко.

Як відомо, 27 січня 2011 року слідчі Генеральної прокуратури вручили Ю.Тимошенко постанову про порушення проти неї нової кримінальної справи за фактом перевищення влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантії уряду та ввезення на територію України автомобілів Opel Combo для сільської медицини. "Мені пред'явили постанову про порушення кримінальної справи, яка виписана нашвидкуруч, безграмотно, немає там ані складу злочину, ані об'єкту злочину, ані суб'єкту злочину, ані події злочину – нічого", - заявила тоді Ю.Тимошенко.

Сайт Ю.Тимошенко нагадує, що за часів її прем'єрства уряд України здійснював програму із забезпечення транспортом сільських лікарень. У рамках цієї програми для забезпечення доступу громадян до медичних послуг було закуплено одну тисячу автомобілів, які використовуються і досі.