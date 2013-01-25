Власенко каже, що ГПУ фальсифікує докази проти нього

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Саме в цей час Київське міське бюро судової експертизи, зокрема, відеоекспертиза потерпілої, звинувачених та інших осіб, фальшує сьогодні судово-медичну експертизу про події дворічної давнини і підганяє її під ті дані, які необхідні Генеральній прокуратурі для внесення до Єдиного реєстру кримінальних правопорушень повідомлення про нові кримінальні провадження", - сказав С.Власенко.

За його словами, свідки у цій справі, які два роки тому давали абсолютно правдиві та коректні пояснення, зараз змінили свої свідчення. "Свідки сьогодні дають прямо протилежні пояснення під тиском Рената Кузьміна та його поплічників. Це робиться з однією метою — до 5 лютого подати до Верховної Ради України подання про притягнення мене до кримінальної відповідальності і, як наслідок, позбавлення мене статусу народного депутата з метою подальшого ув'язнення", - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня С.Власенко заявив про можливий арешт. "Швидше за все, що за три тижні мене заарештують”, - сказав С.Власенко.

За його словами, до Верховної Ради України буде направлене подання по трьох епізодах - розбій, викрадання автомобіля і невиконання рішення у цивільній справі.

“У Верховній Раді це подання буде проголосоване”, - сказав С.Власенко, зазначивши, що за те, в чому його звинувачують, йому загрожує від 3 до 7 років.