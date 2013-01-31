У Раді вишикувалася черга охочих поставити підпис за відставку Рибака

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат Володимир Ар’єв.

За його словами, він був 80, коли ставив свій підпис, але за ним стоїть ще велика черга.

Підписи ставлять народні депутати з фракцій “Батьківщина”, “УДАР” і “Свобода”.

Також депутат повідомив, що паралельно збирають підписи за відставку Генерального прокурора України Віктора Пшонки.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня фракція «УДАР» подала письмове звернення до Верховної Ради щодо ініціювання питання про відкликання з посади голови Верховної Ради України В.Рибака. «УДАР» вимагає видати підписні листи, необхідні для збору 150 підписів народних депутатів, як передбачено законом про регламент.