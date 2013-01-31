Рибак пустив опозицію у сесійну залу, але звук не увімкнув

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

У повідомленні зазначається, що сьогодні, о 9 годині ранку голова Верховної Ради В.Рибак провів зустріч з головами депутатських фракцій Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», політичної партії «УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка» та Всеукраїнського об’єднання «Свобода» з приводу проведення зборів народних депутатів України - членів цих депутатських фракцій.

У прес-службі нагадали, що «29 січня 2013 року на адресу Керівника Апарату Верховної Ради України надійшло звернення голови депутатської фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» з інформацією щодо проведення о 9 годині 31 січня 2013 року зборів народних депутатів України - членів трьох депутатських фракцій і проханням забезпечити проведення цього заходу у конференц-залі в будинку парламенту по вул. Грушевського, 5 та дати дозвіл на прохід до зазначеного приміщення представників засобів масової інформації за картками акредитації».

З огляду на кількісний склад трьох депутатських фракцій та обмеженість місць у конференц-залі голова Верховної Ради В.Рибак прийняв рішення, як виняток, дозволити проведення цих зборів у залі пленарних засідань Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5, підкреслили у прес-службі ВР.

Депутатські збори опозиції станом на 10.30 ще не розпочалися через відсутність звуку в сесійній залі Верховної ради України.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі “Батьківщини”. При цьому зазначили, що “зараз це питання вирішується”.

Як відомо, збори мали розпочатися о 10.00. На даний час вони не розпочалися. Депутати від опозиції перебувають в сесійній залі.