Глава МЗС Словаччини сподівається, що Україна розвіє сумніви Європи
22:50, 31 січня 2013Політика
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Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак наголошує, що Україна має розвіяти сумніви ЄС щодо незалежності своєї судової системи.
ЄС поки сумнівається в українських судах
Про це він заявив сьогодні у коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.
“Важливо, щоб в нас не було сумнівів у судовій системі України. А ці сумніви зараз є. Вам відомо, що вислів “вибіркове правосуддя” було кілька разів згадано в офіційних документах. Тож, те, чого ми очікуємо від України, – це розвіяння нашої стурбованості та наших сумнівів щодо ефективності та професіоналізму судової системи”, - сказав міністр.
Відповідаючи на запитання УНІАН щодо того, чи достатньо для цього запропонувати помилування, як у випадку з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком, міністр відповів, що такий підхід не відповідав би баченню ЄС щодо розв’язання проблеми вибіркового правосуддя.
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