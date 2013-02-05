Янукович розширить повноваження Ставнійчук

Президент України Віктор Янукович здійснив зміни в українському представництві у Європейській Комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) у зв’язку із закінченням 4-річного строку повноважень її членів.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

В.Янукович призначив новий склад українського представництва: народного депутата Сергія Ківалова - членом Європейської Комісії «За демократію через право», а народного депутата Володимира Пилипенка - заступником члена Венеціанської комісії.

Глава держави високо оцінив роботу М.Ставнійчук і С.Ківалова у Венеціанській комісії та висловив їм подяку за ефективну роботу.

М.Ставнійчук обіймає посаду радника Президента України - керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента; у зв’язку з реорганізацією Адміністрації Президента планується розширення кола її повноважень. Зокрема, до сфери її відповідальності планується віднести роботу новоствореного управління із взаємодії з міжнародними організаціями та структурами Ради Європи. До компетенції М.Ставнійчук належить робота Конституційної Асамблеї та Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.