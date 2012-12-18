Ківалов хоче озброїти суддів

13:13, 18 грудня 2012
Політика
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У зв'язку з жорстоким вбивством у Харкові судді та членів його сім'ї народний депутат від Партії регіонів Сергій Ківалов вважає за необхідне дозволити суддям постійно носити вогнепальну зброю.

Ківалов хоче, щоб суддям дозволили носити зброю довічно

Про це йдеться в коментарі УНІАН, переданому прес-службою депутата.

«Жорстоке, просто звіряче вбивство сім'ї харківського судді Володимира Трофимова виглядає як виклик. Що і кому хотіли сказати злочинці, відрізавши і забравши з собою голови жертв? Кому б цей виклик не був кинутий, якою б у результаті не виявилася причина цього резонансного злочину, думаю, вона буде встановлена найближчим часом, він обов'язково має бути розкритий. Я знаю, що на його розкриття кинуті кращі сили і МВС, і прокуратури, і СБУ”, - сказав С.Ківалов.

При цьому він відзначив, що поки що не зрозуміло, чи пов'язана ця трагедія із суддівською діяльністю В.Трохимова, чи вбивство скоїли саме в професійне свято суддів для того, щоб відвернути увагу від дійсної причини злочину.

“Сьогодні однозначно можна сказати одне: цей злочин може змусити замислитися будь-якого суддю в Україні: а чи варто ухвалювати законний вирок, якщо він виходить суворим? А чи не матиме правосуддя трагічних наслідків особисто для судді і його близьких? Ми у жодному разі не повинні дати дозволити залякати суддів. Як не сумно, але ця трагедія мусить підштовхнути законодавців до перегляду законодавства про захист працівників суду. Зокрема, я давно виступаю за те, щоб суддям дозволили носити вогнепальну зброю не тимчасово, як зараз, і не за заявою судді про те, що йому загрожує небезпека, а з моменту вступу на посаду і, можливо, довічно. Тому, що помститися судді за його принципову позицію можуть і після відставки”, - відзначив народний депутат.

На його думку також необхідно посилити гарантії недоторканності суддів.

“Я не знаю, чому у нас так складається, що для попередження трагедій потрібний якийсь каталізатор. У цьому випадку – жорстока розправа з цілою сім'єю. Я і раніше виступав за те, щоб суддя був більш захищеним – і соціально, і фізично. А зараз, думаю, для всіх очевидно, що це зробити просто життєво необхідно», - наголосив С.Ківалов.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня ц.р. у Харкові невідомі вбили чотирьох чоловік - суддю Фрунзенського районного суду Харкова В.Трофимова і членів його сім'ї. За даними міліції, обезголовлені трупи виявив в одній із квартир багатоповерхівки близький родич загиблих. Були вбиті: 58-річний власник квартири, його 59-річна дружина, їхній 30-річний син і його 29-річна співмешканка.

Того ж дня начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник сказав: «Ми розглядаємо як версію як професійну діяльність судді, так і особисте захоплення – колекціонування. Швидше за все, воно могло стати причиною злочину. А також ми розглядаємо інші версії».

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

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