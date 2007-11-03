Радник Ющенка пророкує кризу влади через кар`єру Тимошенко

Радник президента Степан Гавриш прогнозує глибоку системну кризу у випадку призначення Юлії Тимошенко на посаду прем`єр-міністра.

Таку думку він висловив в ефірі "5 каналу" у п`ятницю, повідомляє Українська правда.

За словами Гавриша, на сьогодні питання про прем`єрство Тимошенко складне й резонансне.

"Досі немає відповіді на питання, чи буде достатня кількість союзників, щоб задовольнити коаліцію в рамках 228 голосів. Навіть і ця чисельність коаліції недостатня для прогнозування стабільної урядово-коаліційної програмної позиції Тимошенко в майбутньому періоді", - сказав Гавриш.

"Якщо врахувати те, що Тимошенко знаходиться зараз у піку своєї політичної кар`єри - ми можемо очікувати досить глибокої системної кризи", - підкреслив він.

Радник президента відзначив, що Ющенко буде робити все, щоб кризи не сталося.

"Президент буде робити все для того щоб кризи не було, оскільки він сьогодні відіграє ключову роль політичного менеджера по управлінню кризою, і тому він буде шукати шляхи до консолідації, до стабільного пакета", - відзначив Гавриш.

Він також сказав, що Ющенко не може не враховувати очікування в суспільстві бачити на посаді прем`єра Тимошенко, а також розуміє, що вузька коаліція, тільки демократичних помаранчевих сил недостатня для тривалої стабільності, і намагається знайти варіант широкої співучасті з іншими політичними силами.