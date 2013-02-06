У КПУ пропонують «простий рецепт» боротьби з кнопкодавами

Комуністи не поділяють позицію опозиції щодо блокування роботи парламенту допоки не буде забезпечено індивідуальне голосування та пропонують карати депутатів, які не голосують особисто, позбавленням депутатського мандату. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від КПУ Спірідон Кілінкаров.

«Наш рецепт дуже простий, він полягає, що десяток депутатів у парламенті не голосують персонально. Я думаю у цих людей просто немає совісті. Але чому проблему десяти депутатів потрібно перекладати на вищий законодавчий орган... У цих людей повинна бути політична відповідальність - якщо вони не голосують персонально, вони ж себе вважають демократами, опозиція може звернутися до регламентного комітету, в кінці кінців, оскаржити рішення парламенту. Замість цього, вони вдаються до незаконного способу, мотивуючи тим, що хочуть відновити законність», - зазначив комуніст.

«Ми пропонуємо, що якщо депутат не голосує персонально протягом двох тижнів пленарних засідань і не відвідує пленарні засідання - давайте опрацюємо механізм позбавлення їх депутатських мандатів», - заявив Кілінкаров.