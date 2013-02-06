У КПУ пропонують «простий рецепт» боротьби з кнопкодавами
Комуністи пропонують розробити механізм, щоб позбавляти мандату депутатів, які не голосують особисто.
Комуністи не поділяють позицію опозиції щодо блокування роботи парламенту допоки не буде забезпечено індивідуальне голосування та пропонують карати депутатів, які не голосують особисто, позбавленням депутатського мандату. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від КПУ Спірідон Кілінкаров.
«Наш рецепт дуже простий, він полягає, що десяток депутатів у парламенті не голосують персонально. Я думаю у цих людей просто немає совісті. Але чому проблему десяти депутатів потрібно перекладати на вищий законодавчий орган... У цих людей повинна бути політична відповідальність - якщо вони не голосують персонально, вони ж себе вважають демократами, опозиція може звернутися до регламентного комітету, в кінці кінців, оскаржити рішення парламенту. Замість цього, вони вдаються до незаконного способу, мотивуючи тим, що хочуть відновити законність», - зазначив комуніст.
«Ми пропонуємо, що якщо депутат не голосує персонально протягом двох тижнів пленарних засідань і не відвідує пленарні засідання - давайте опрацюємо механізм позбавлення їх депутатських мандатів», - заявив Кілінкаров.