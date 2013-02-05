На ночівлю у Раді залишаються 15 нардепів

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час в сесійній залі перебувають близько 15 народних депутатів, серед яких 7 депутатів із фракції УДАР. Як відомо, депутати фракції УДАР заявляли, що сьогодні ночуватимуть в сесійній залі з тим, щоб не дати можливості розблокувати трибуну парламенту.

Журналісти о 18-й годині залишили ложу преси.