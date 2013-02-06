У сесійній залі ВР Яценюк і Симоненко проводять наради
09:59, 06 лютого 2013Політика
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У парламенті Яценюк і Симоненко проводять наради зі своїми фракціями.
Раду продовжують блокувати / Фото: Українська правда - Дмитро Ларін
У сесійній залі Верховної Ради голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк та голова фракції КПУ Петро Симоненко проводять наради з членами своїх фракцій.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати від КПУ зібралися біля своїх робочих місць, а депутати від “Батьківщини” - посеред сесійної зали.
А.Яценюк та П.Симоненко повернулися після наради з головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком.
У сесійній залі опозиція продовжує блокування трибуни та президії.
Члени фракції “УДАР” блокують президію парламенту, а члени фракції “Батьківщина” - трибуну.
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