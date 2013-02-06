ЗМІ: Європейському центробанку доведеться подвоїти штат

Про це пише РІА "Новости" з посиланням на брюссельську інтернет-газетe EUobserver.

"Європейському центральному банку потрібно буде найняти близько двох тисяч фахівців з банківського контролю, щоб банківський союз був впроваджений на практиці", - пише EUobserver, повідомляючи, що керівником нового наглядового органу за банківським сектором Європи, який буде створений при ЄЦБ і якого за його поданням буде призначати Єврогрупа, з великою ймовірністю, стане високопоставлена ​​співробітниця Банку Франції Даніель Нуї.

У середині грудня 2012 року Єврогрупа попередньо погодила повноваження ЄЦБ з нагляду за 6 тисячами банків в країнах Євросоюзу, з яких прямий контроль будуть встановлений над 150-200 найбільшими. Очікується, що угода щодо наглядових повноважень ЄЦБ буде підготовлена до кінця лютого поточного року.

Планується, що ЄЦБ почне виконувати функції банківського регулятора з березня 2014 року.