У Єврогрупи новий президент

Про це повідомив Жан-Клод Юнкер, який посідав ці обов'язки з 2005 року.

Раніше Юнкер заявляв, що планує залишити посаду не пізніше початку 2013 року, а його мандат, що закінчився в липні 2012 року, був продовжений на 2,5 роки. На початку січня Юнкер натякав, що його наступником стане саме Дійссельблум.

Увечері в понеділок, перед засіданням Єврогрупи, Дійссельблум заявив, що основним завданням роботи ради міністрів фінансів єврозони є посилення довіри інвесторів до єдиної європейської валюти і регіону з 17 країн, які її використовують.

Юнкер посів місце глави Єврогрупи в 2005 році - задовго до глобальної фінансово-економічної кризи, - і керував радою протягом усієї боргової кризи єврозони, зауважує РІА Новости.