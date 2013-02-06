Путін чекає, коли його покличуть на святкування Хрещення Русі в Україну

Про це він сказав у Кремлі на зустрічі з учасниками Архієрейського собору РПЦ, повідомив власному кореспонденту УНІАН у Росії один із учасників зустрічі.

«Представник Української православної церкви під час свого виступу запропонував В.Путіну взяти участь у святкуванні 1025-річчя Хрещення Київської Русі в Україні (День Хрещення Русі відзначається 28 липня – УНІАН). В.Путін відповів, що якщо одержить таку пропозицію, то обов'язково приїде», - сказав співбесідник агентства.

Митрополит Бориспільський Антоній повідомив сьогодні на прес-конференції в московському Храмі Христа Спасителя за підсумками Архієрейського собору, що 1025-річчя Хрещення Русі Київ визнав державним святом і вже створено оргкомітет, який очолив прем'єр-міністр Микола Азаров.

За словами митрополита, на даному етапі відбулося тільки перше засідання оргкомітету, тому поки що зарано говорити про конкретні заходи програми святкувань.

«Ми дуже сподіваємося, що святкування ще раз засвідчить світу місце наших народів - народів, які об'єднує Руська православна церква», - сказав священнослужитель.

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2-5 лютого в Москві відбувся Архієрейський собор РПЦ. У ньому взяли участь представники 247 єпархій з Росії, України, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Казахстану, Киргизії, Латвії, Литви, Таджикистану, Туркменії, Узбекистану, Естонії, а також єпархій, що розташовані в далекому зарубіжжі. Українську православну церкву представляв 71 митрополит (із 73, які входять до складу Собору).