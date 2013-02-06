Папа Римський може приїхати в Україну

Про це повідомляє «Комсомольская правда в Украине».

«Папа Римський може приїхати до України на запрошення церкви або Президента. За релігійною лінією Святий престол одержав запрошення. Воно розглядається. А якби Бенедикта XVI запросили до України ще й як главу держави Ватикан, то він навряд чи відмовив», - сказав керівник Департаменту інформації Української греко-католицької церкви Ігор Яців.

Як вдалося дізнатися "КП", поки що офіційного запрошення Папі Римському не надходило. Але, як говорять в Адміністрації Президента, це питання часу.

Відзначимо, востаннє Папа Римський приїжджав до України в 2001 році. В той час Католицьку церкву очолював Іоанн Павло II.

*** День Хрещення Русі відзначається 28 липня.