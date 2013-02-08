Про це він сказав у інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine, переклад якого наводить Інопреса.

Як відзначає видання, М.Азаров відкинув геть звинувачення в тому, що процесом у справі Юлії Тимошенко, яка відбуває в даний час покарання, маніпулювали зверху, і в тому, що екс-політик утримується в "нелюдських умовах" – і саме через це влада ЄС не поспішає підписувати Угоду про асоціацію. "Треба керуватися стратегічними інтересами, оскільки йдеться про долю не тільки українського народу, а й всього Євросоюзу, - вважає М.Азаров. - Випадок Тимошенко і Луценка - це тимчасові проблеми". На думку прем'єр-міністра, політикам не слід дозволяти "другорядним питанням виходити на перший план і впливати на дійсно важливі, пріоритетні". "Уряд не може жодним чином вплинути на рішення суду", - заявив М.Азаров і зазначив, що в країні немає громадянського руху, який вимагає звільнення Ю.Тимошенко, саме тому, що "українці знають, як страждає Україна від угод, укладених за неї". "Це знає будь-яка старенька в найглухішому українському селі", - сказав М.Азаров.

«Те, що в даний час Україна платить за газ вдесятеро більше, ніж у 2005 році, - це результат договору, підписаного прем'єр-міністром Ю.Тимошенко з її тодішнім колегою Володимиром Путіним у 2009 році», - сказав М.Азаров і зазначив, що уряд країни вже робить все можливе, щоб не бути "прохачем" у російсько-українських відносинах.

На питання, чи «хоче В.Путін перетворити Київ на свого сателіта», прем'єр України не зміг дати однозначної відповіді. «Мені хотілося б вірити, що російська сторона готова розглядати нас як незалежну державу», - сказав М.Азаров, нагадавши, що підписано двосторонні угоди про дружбу і співпрацю.

Що стосується Угоди про асоціацію з ЄС, то тут Україна може бути корисна останньому з погляду транзиту природного газу: в країні є сучасна система з підземними сховищами, здатними збільшити поставки у випадку лютих морозів, відзначив М.Азаров.

Він вважає за доцільне створення тристороннього консорціуму, в якому Європа виступала б як покупець, Росія - продавець, а Україна - транзитна держава. "Нам треба сісти з росіянами за стіл переговорів і знайти спільне рішення", - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 лютого, комісар Європейського Союзу з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Києві заявив, що Україна і Європейський Союз не мають втратити шанс підписати Угоду про асоціацію в листопаді 2013 року.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Києвом на Вільнюському саміті “Східного партнерства” за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усунення недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також за умови подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.