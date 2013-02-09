На київському заводі виготовили шпигунське приладдя високого класу

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в ході спецоперації було викрито керівника одного з державних підприємств столиці. Встановлено, що за його вказівкою підлеглі розробили й виготовили з метою подальшої можливої реалізації апаратно-програмний комплекс для моніторингу інформації, що передається каналами супутникового зв’язку стандарту “Ірідіум”.

Згідно з висновками фахівців, цей комплекс дозволяє прослуховувати телефонні розмови абонентів супутникового зв’язку на всій території України, а також здійснювати перехоплення та дешифрування інформації з Інтернету, SMS-повідомлень тощо, що становить загрозу конституційним правам і свободам людини та громадянина.