Власенко: Суд брутально нехтує правом Тимошенко на захист

Захисник екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко наполягає на необхідності проведення досудового слідства у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня відповідно до норм кримінально-процесуального законодавства.

"Ми робимо все, щоб виконати свої функції професійно, а не політично. Але ми були позбавлені права заявляти відводи судді, ми були позбавлені права заявляти будь-які клопотання, ми були позбавлені права заявляти відводи прокурорам, хоча вони у нас були. Аргументація ніяка – просто, у нас такого права немає", - сказав С.Власенко, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

За його словами, захист вчиняє всіх юридично можливих дій для того, щоб забезпечити Юлії Тимошенко право на захист. "Суд нехтує правами Тимошенко, правами захисту, тому що, на жаль, в Україні не існує незалежного правосуддя. Це було відверте брутальне нехтування правом", - наголосив захисник екс-прем’єра.

"Ми і надалі будемо вживати всіх можливих юридичних заходів для того, щоб повернути суд все ж таки в русло Кримінального процесуального кодексу, а не в русло тих бажань і думок, які він має", - підкреслив С.Власенко.