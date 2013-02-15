Рибак озвучив «крамольну думку» щодо Яценюка і кнопки

Голова Верховної Ради Володимир Рибак сподівається, що наступного тижня парламент працюватиме, і такі ганебні явища, як бійки та голосування один за одного, залишаться у минулому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, таку думку В.Рибак висловив після тестування системи для голосування «Рада-3» з сенсорною клавішею.

Керівник парламенту повідомив, що сьогодні відбулася чергова нарада за участю керівників депутатських фракцій, на якій розглядалося питання щодо шляхів розблокування роботи Верховної Ради. «Виборці від нас цього чекають», - сказав В.Рибак, наголосивши, що депутати мають нарешті розпочати виконувати свої передвиборчі обіцянки, приходити до сесійної зали і голосувати персонально.

При цьому він зазначив, що потребують розгляду, зокрема, законопроекти євроінтеграційного спрямування, проекти законів щодо підвищення та індексації зарплат, пенсій, інших соціальних виплат, будівництва доступного житла. Люди, підкреслив В.Рибак, чекають на поліпшення якості освіти, медичних послуг, запровадження європейських стандартів в усіх сферах життя.

В.Рибак поінформував, що сьогодні у сесійній залі він пересвідчився, що система для голосування із сенсорною клавішею працює. Однак, зазначив він, при її включенні і спробі проголосувати виявилося, що голосування за кількох осіб цілком можливе.

«То хіба цю систему ми очікували? - запитав голова Верховної Ради. - Тому у мене дещо такий крамольний висновок у душі: цю систему, сенсорну кнопку і запускали, щоб фальсифікувати голосування у Верховній Раді». «Бо керівники, які п’ять років тому зробили цю систему, чогось її не запускали, і сьогодні наполягають, аби я узаконив фальсифікації», - додав він.

Керівник парламенту заявив, що він за жодних обставин не прийме рішення про введення у дію такої системи.

На переконання В.Рибака, наступного понеділка керівники фракцій мають знову обговорити питання щодо нормалізації роботи парламенту, почути один одного і виборців. «Я проситиму депутатів зупинитися і почати приймати закони, які потрібні державі», - сказав він.