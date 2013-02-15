Яценюк каже, що регіонали два тижні готувались, щоб обдурити сенсорну кнопку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

“Шулери, натуральні шулери, два тижні готувались, щоб зробити шулерство з системи і обійти систему "Рада”, і тільки після цього запустили журналістів”, - сказав А.Яценюк.

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Він стверджує, що в налаштуванні системи «Рада-3» було скорочено термін із 10 до 8 секунд, впродовж яких депутат мав утримувати сенсорну кнопку, що і дозволило проголосувати за кількох чоловік.

“Ну як з ними можна домовлятись”, - запитав А.Яценюк.

Він підкреслив, що опозиція не розблокує парламент, поки не буде забезпечено особистого голосування.

А.Яценюк не проти, щоб таке голосування було забезпечено шляхом підняття рук чи бюлетенями.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 лютого, у парламенті в присутності голови Верховної Ради Володимира Рибака пройшло тестування системи для голосування із сенсорною кнопкою.

Перед тестуванням спікер висловив сумнів, що ця система забезпечить персональне голосування.

Після цього лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов приклав свій телефон до сенсорної кнопки, показуючи, що вона реагує на телефон і сприймає це як персональне голосування. Таким чином О.Єфремов продемонстрував, що можна голосувати не лише за себе, але й за колег.

Лідер фракції «Батьківщина» А.Яценюк у відповідь на це заявив, що «ви змінили налаштування системи».

А розробник системи сказав: «Я не розумію нічого, треба перевірити». Потім технічний співробітник парламенту проголосував за трьох депутатів.

Після тестування В.Рибак зауважив, що “всі журналісти побачили, що дві людини можуть проголосувати трьома картками, і це вже нечесно”.

Довідка УНІАН. Опозиція вже другий тиждень блокує парламентську трибуну, через що не може розпочатися друга сесія Верховної Ради сьомого скликання. Партія «УДАР», «Свобода» та «Батьківщина» наполягають на включенні модернізованої системи «Рада-3» із сенсорною кнопкою, або ж на голосуванні руками або бюлетенями. Якщо більшість не погодиться голосувати персонально, опозиціонери обіцяють продовжувати блокаду ВР.

У Партії регіонів раніше заявляли, що система «Рада-3» застаріла і необхідно розробити нову систему для голосування «Рада-4».