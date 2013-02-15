Азаров сподівається, що заблокована Рада прийме закони для спрощення віз

Про це він сказав під час спілкування з користувачами Facebook.

"Перш за все, план дій розроблявся українським урядом спільно з Євросоюзом, і він зовсім не передбачає адаптацію всього українського законодавства до європейських норм, тому що, звичайно, це в такі терміни неможливо", - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що значна частина робіт або вже виконана, або буде виконана, і ті завдання, що перед нами стоять, цілком реальні.

"Наприклад, необхідні законодавчі акти для реалізації безвізового режиму вже у нашій Верховній Раді. Якби депутати від опозиційних фракцій думали про питання європейської інтеграції, вони б зараз не займалися "кнопковими" питаннями, а працювали з нами разом над ухваленням цього закону. Але навіть і при блокуванні, я думаю, що ми зможемо зробити те, під чим ми підписувалися", - відзначив М.Азаров.