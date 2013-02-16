ЦВК: ймовірність позбавити нардепа мандата - все одно, що зустріти інопланетянина

У Центральній виборчій комісії не виключають, що ситуація з позбавленням депутатів Верховної Ради мандатів може повторитися.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна» заявив член ЦВК Михайло Охендовський.

”Якби кожне рішення суду формувало нову судову практику, у нас могло б одночасно існувати багато таких практик, що відрізняються між собою. У тому числі і з подібних питань. Що тут можна прогнозувати?.. Ймовірність - все одно, що зустріти інопланетянина по дорозі на роботу: з погляду формальної логіки вона нікчемна, а з погляду побутової — п`ятдесят на п`ятдесят: або зустрінемо, або не зустрінемо...”, - сказав він.

Кажучи про нещодавнє рішення Вищого адміністративного суду України, в якому отримання депутатських мандатів Павлом Балогою (округ № 71) і Олександром Домбровським (округ № 11) фактично було оголошене незаконним, М.Охендовський поінформував, що поки до комісії надійшла лише постановча частина рішення суду, а мотивувальна ще не виготовлена.

”Наскільки ми можемо судити з документів, правоохоронними органами було відкрито кримінальне провадження за фактами, що мали місце при встановленні результатів голосування в 11-му і 71-му округах. Під час досудового розслідування були виявлені невідповідності між даними підсумкових протоколів ОВК і бюлетенями, що зберігалися в архівах. Це стало підставою для позову трьох осіб до ВАСУ, який скасував постанови ЦВК про реєстрацію двох нардепів і визнав відсутність у них статусу і повноважень народних депутатів України. До речі, формулювання 104-ї статті Закону ”Про вибори народних депутатів”, що припускає можливість того, що після обрання особа не одержить депутатський мандат у встановленому законом порядку, ймовірно, і дозволила ВАСУ зробити висновок про відсутність депутатських мандатів у двох названих вами громадян, і необхідність проведення повторних виборів. На ЦВК покладено обов`язок провести дії з організації підготовки і проведення таких виборів. Але не обов`язок їх призначити в який-небудь конкретний термін. Можливо, нам ще доведеться звернутися за роз`ясненням порядку виконання рішення. Спершу варто дочекатися мотивувальної частини”, - сказав член ЦВК.

М.Охендовський підкреслив, що призначити вибори можна тільки на підставі Закону ”Про вибори народних депутатів”, одного лише рішення суду, нехай це навіть ВАСУ, недостатньо, проте і Верховна Рада не уповноважена призначати повторні вибори депутатів.

”Але, проте, саме вона є органом, від реакції якого багато що залежатиме. Як би там не було, питання повторних виборів у 11-му і 71-му округах може стати актуальним, тільки якщо депутатів офіційно стане 443. Вибори в окрузі, де немає вакантного мандата, неможливі”, - відзначив він.