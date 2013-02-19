Регіонали хочуть почути гімн у ВР - і розійтися

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР, член фракції Партії регіонів Володимир Макеєнко.

“Зіграв гімн. Зібрались і пішли працювати над законопроектами. Більше нічого не вимагаємо”, - сказав він.

За словами В.Макеєнка, під час роботи в комітетах можна, серед іншого, й розробити законопроект щодо внесення змін до Регламенту ВР стосовно забезпечення особистого голосування депутатів.

“Для того, щоб внести зміни в будь-який законопроект, потрібно відкрити сесію. Спочатку відкриття сесії, потім засідання комітету, потім внесення змін до будь-якого законопроекту на сесії шляхом голосування, потім підпис Президента, тоді це стає законом. Ми готові на будь-які зміни до регламенту”, - сказав він.

В.Макеєнко зауважив, що саме такі кроки пропонує Партія регіонів опозиційним фракціям, але відповіді поки не отримала.

Він додав, що насправді опозиція не зацікавлена у роботі парламенту, оскільки використовує блокування трибуни і президії як піар-акцію.

“Це піар-технологія, хоча вони зайшли вже у безвихідь, тому що вони підняли це питання (особисте голосування — УНІАН), воно вичерпано, і всі це розуміють. Але який наступний крок? Він у них не готовий...”, сказав В.Макеєнко.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 4 лютого, з дня відкриття другої сесії Верховної Ради сьомого скликання, заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування.