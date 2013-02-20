Ставицький: Угода про ЗВТ СНД гарантує Україні доступ до російської труби

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Перше, на що ми спираємося, - це зона вільної торгівлі СНД, в рамках якої ми маємо рівний доступ до ГТС», - сказав міністр. При цьому він додав, що створення консорціуму або спільного підприємства для організації імпорту не розглядається.

По теме: Ставицький: Україні туркменський газ обходитиметься менше як у 280 доларів

Разом з тим, він не заперечував, що домовлятися необхідно не тільки з туркменськими, а й з російськими партнерами. «Ми розуміємо, що домовлятися з російськими партнерами необхідно, але ми наполягатимемо на зоні вільної торгівлі. Основна позиція – зона вільної торгівлі і ми, як члени СНД, маємо рівний доступ до ГТС Росії», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого 2013 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і компанія «Туркменгаз» підписали меморандум про поставки туркменського газу до України.

Того самого дня Президент України Віктор Янукович після переговорів з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим заявив, що Україна зацікавлена у відновленні поставок туркменського газу.

На думку експертів енергетичного ринку, Росія пустить туркменський газ до України за умови створення двостороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

В середу, 20 лютого, прем'єр-міністр Микола Азаров доручив віце-прем'єр-міністру Юрію Бойко, міністру енергетики і вугільної промисловості Едуарду Ставицькому і міністру економіки Ігорю Прасолову «негайно» розпочати підготовку документів, необхідних для реалізації домовленостей у газовій сфері, досягнутих з Туркменістаном.

Сьогодні, 20 лютого, міністр енергетики і вугільної промисловості Е.Ставицький заявив про можливість відновлення поставок туркменського газу до України вже до кінця 2013 року в об'ємі близько 10 млрд кубометрів за ціною менш як 280 доларів США за тисячу кубометрів.