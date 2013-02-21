Яценюк просить підписуватись під заявою про євроінтеграцію, а не хрестики ставити

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк повідомив, що під заявою про євроінтеграційні прагнення України підписалося 155 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав на брифінгу.

За його словами, “вже зібрано 155 підписів”. “Ми офіційно звернулися до фракції Партії регіонів, щоб вони підписались під заявою”.

При цьому він додав, що попросили, щоб не “ставили хрестики, бо частина з них хрестиками може розписуватися”.

А.Яценюк вважає, що дана заява з підписами має стати свідченням того, хто конкретно з народних депутатів підтримує європейську інтеграцію. “Підписання заяви про європейську інтеграцію є єдино легітимним рішенням, бо тільки підписана заява дасть можливість нашим європейським партнерам повірити в те, що дійсно народні депутати України прагнуть європейської інтеграції”.

“Ми свою частину підписів зібрали”, - наголосив А.Яценюк.

Він додав, що тепер підписи мають поставити народні депутати із фракції Партії регіонів.