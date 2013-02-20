Яценюк: Опозиція завтра підпише заяву про євроінтеграцію України

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що Комітет Верховної Ради з питань європейської інтеграції схвалив текст заяви щодо європейських прагнень України, і депутати від опозиції завтра поставлять під нею свої підписи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу

Під час вечірніх консультацій керівник парламентського комітету питань євроінтеграції Григорій Немиря повідомив голові Верховної Ради Володимиру Рибаку, що текст заяви на засіданні Комітету узгоджено.

А.Яценюк підкреслив, що представники опозиції завтра поставлять свої підписи під цією заявою і пропонують представникам фракції Партії регіонів також під нею підписатися.

Він наголосив, що ухвалювати таку заяву не обов’язково на засіданні парламенту, а можна просто особистими підписами депутатів підтримати її.

“Ми підпишемо завтра текст заяви і офіційно передамо В.Рибаку, і нехай В.Рибак підписує у своїх сородичів з Партії регіонів”, - наголосив А.Яценюк.