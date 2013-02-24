Джемілєв заявляє, що кримську владу «зачищають» від представників Меджлісу

Команда глави кримського уряду Анатолія Могильова звільняє з органів влади висуванців Меджлісу кримськотатарського народу, замінюючи їх представниками маргінальних, але лояльних до влади кримськотатарських організацій. Про це ZN.UA повідомив глава Меджлісу Мустафа Джемілєв.

За його словами, зараз у Криму спостерігається "глобальний наступ на права кримських татар". Фінансування держпрограми облаштування репатріантів скоротилося до мінімуму, а представницький орган народу ігнорується. Команда Могильова "звільняти висуванців меджлісу" пішла по всім райдержадміністраціям, на зміну їм повинні прийти такі ж "конструктивні" перебіжчики, заявив Джемілєв.

"Могильов у розмові з керівництвом ВР Криму сказав, що отримав команду від Господаря - усувати всіх представників Меджлісу. Нібито тому, що ми підтримуємо опозицію, - сказав Джемілєв. - І я вважаю, що це заділ на 2015 рік. Вони апріорі думають, що кримські татари не підтримуватимуть кандидатуру Януковича на президентських виборах, звідси і пішла така зачистка. Але, повірте, ефект буде зворотнім. Тому що навіть люди, які не цікавилися політикою, тепер замислюються - а на кого влада змінює представників меджлісу?".

Зокрема, днями посади голови Постійної комісії Верховної Ради АРК з питань міжнаціональних відносин і проблем депортованих громадян позбувся Ремзі Ільясов, заступник голови Меджлісу і один з потенційних змінників Джемільова. За підрахунками Меджлісу, це вже 22-га відставка їх висуванця у владі автономії.

На зміну Ільясову владою було висунуто бізнесмена Енвера Абдураїмова, який прославився заявою про те, що кримські татари "наполовину винні" в депортації 1944 р.

До цього меджліс-Курултай був також позбавлений найбільш ресурсного крісла - голови Рескомітету з питань міжнаціональних відносин, структури, через яку йдуть всі кошти на облаштування репатріантів. Посада дісталася опозиційному Меджлісу екс-заступникові начальника главку МВС Рефату Кенжалієву.

Раніше посаду голови Ради кримськотатарського народу при президентові України зайняв лояльний до влади Лентун Безазієв.

Місце першого заступника в Раді представників дісталося лідерові організації "Міллі Фірка" Васві Абдураімову, який не так давно прославився зверненням до президента Росії з проханням захистити кримських татар від геноциду з боку держави Україна.