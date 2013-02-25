Опозиція хоче законом захистити вступ за результатами ЗНО

Про це в коментарі "Дзеркалу тижня. Україна" заявила депутат від "Батьківщини", один з авторів проекту закону Лілія Гриневич.

"У своєму законопроекті ми дотримуємося Конституції і гарантуємо рівний та справедливий доступ до вищої освіти. Прийом на навчання до вишів, незалежно від їхнього типу, статусу та форми власності, відбуватиметься на конкурсних засадах. Вступ відбуватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з урахуванням результатів навчання у школі. Але вага ЗНО у конкурсному балі не повинна бути меншою ніж 90%. При цьому автономним правом вишів є встановлення коефіцієнтів для зарахування результатів ЗНО з того чи іншого предмета, так званої формули зарахування", - сказала депутат.

Вона нагадала, що коли в 2002 році створювалася система ЗНО, орієнтовний обсяг хабарів при вступі досягав на той час двох мільярдів гривень.

"Система зовнішнього незалежного тестування довела свою ефективність, знищивши цей тіньовий ринок. Але головне те, що ми дали можливість справедливого вступу тисячам дітей з малозабезпечених сімей, тим, які мешкають у малих містечках і сільській місцевості. Ми пропонуємо законодавчо захистити вступ за результатами ЗНО", - зазначила Гриневич.

"Сьогодні перед нами два завдання: перше - зберегти ЗНО як основу рівного, справедливого доступу до безкоштовної вищої освіти, друге - розширити вільну від корупції територію у вищій освіті", - підкреслила вона.