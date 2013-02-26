Тимошенко вимагає публічності під час допиту свідків у справі Щербаня
Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вимагає публічності судових слідчих дій у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня, зокрема, під час проведення допитів свідків зі сторони захисту.
Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні сайту Ю.Тимошенко.
"Вимагаю, щоб свідків захисту, так само, як і свідків обвинувачення, допитували у відкритих судових засіданнях", - заявила Ю.Тимошенко.
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Захисник екс-прем'єр-міністра Олександр Плахотнюк, представляючи позицію Ю.Тимошенко, також наголосив на її бажанні бути присутньою на судовому засіданні з допиту свідків у справі. "Позиція Юлії Володимирівни незміна: вона хоче бути присутньою на допитах усіх свідків", - підкреслив він.
Як відомо, 19 лютого Печерський районний суд Києва переніс на 4 березня допит третього свідка обвинувачення у справі про вбивство Є.Щербаня. Черговий "свідок" - колишній голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир Щербань - не зміг з'явитися у судове засідання у зв'язку з гіпертонією.
Раніше Печерський районний суд Києва у рамках досудового розслідування справи про вбивство народного депутата Євгена Щербаня допитав двох свідків – Ігоря Мар'їнкова та Сергія Зайцева. Допити обох свідків відбувалися за відсутності Ю.Тимошенко, незважаючи на те, що екс-прем'єр-міністр не відмовлялася від участі у засіданнях суду, зазначає сайт Ю.Тимошенко.
Захист Ю.Тимошенко зі свого боку теж заявив клопотання про допит свідків у судовому засіданні.