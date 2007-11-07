Україна вважає, що Росія ставить під загрозу європейську безпеку

Україна вважає, що призупинення Російською Федерацією дії Договору про звичайні збройні сили в Європі може стати поштовхом до відновлення атмосфери недовіри на континенті.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, переданій УНІАН прес-службою міністерства.

“Україна, як одна з чотирьох держав, що ратифікували Угоду про адаптацію Договору, вважає, що цей крок ставить під загрозу подальше існування одного з наріжних правових механізмів європейської безпеки та може стати поштовхом до відновлення атмосфери недовіри на континенті”, - зазначається в заяві.

МЗС підкреслює, що Україна особливо стурбована тим, що призупинення дії Договору може призвести до збільшення кількості звичайних збройних сил безпосередньо на її кордонах.

Підтверджуючи фундаментальну роль ДЗЗСЄ як одного з найважливіших чинників підтримання європейської безпеки та з урахуванням стурбованості усіх держав-учасниць, МЗС України закликає всі сторони до продовження переговорів щодо розблокування процесу набуття чинності Угодою про адаптацію Договору.

МЗС України в черговий раз висловлює занепокоєння діями Росії щодо виконання зобов’язань за цим Договором, що матиме наслідком значне послаблення режиму контролю за звичайними озброєннями в Європі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 листопада, Держдума Російської Федерації ухвалила закон про введення мораторію на участь Росії в Договорі про звичайні Збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).

Мораторій вступає в силу в ніч з 12 на 13 грудня, через 150 днів з дати передачі депозитаріям і державам-учасникам ДЗЗСЄ повідомлень Росії.

13 липня Президент РФ Володимир ПУТІН підписав указ про припинення дії ДЗЗСЄ і пов`язаних з ним міжнародних договорів у зв`язку з винятковими обставинами, що відносяться до змісту ДЗЗСЄ, що стосуються безпеки РФ і що вимагають вживання невідкладних заходів".

*** Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) був підписаний 19 грудня 1990 в Парижі повноважними представниками 16 держав-учасниць НАТО (Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина і Франція) і 6 держав-учасниць Організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР і Чехословакія) і набув чинності 9 листопада 1992.

Договір встановлював рівновагу сил держав-учасниць двох військово-політичних союзів на нижчому рівні, одночасно обмежуючи можливості розміщення їхніх звичайних озброєнь уздовж лінії зіткнення між блоками і перешкоджаючи, таким чином, створенню потенціалу для раптового нападу і ведення великомасштабних наступальних дій в Європі.