Королевська розуміє, що одну сукню носити 5 років не можна

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказала міністр соціальної політики України Наталія Королевська.

За її словами, міністерство вже розробило проект розрахунку прожиткового мінімуму, його найближчим часом планується направити на узгодження з іншими міністерствами.

“Ми зараз вже розробили проект, як ми вважаємо необхідно робити розрахунки прожиткового мінімуму. Відправимо його на узгодження з іншими міністерствами. Ми сподіватимемося, що вже у бюджет 2014 року увійде новий стандарт розрахунку прожиткового мінімуму”, - сказала Н.Королевська.

Водночас вона відзначила, що розмір прожиткового мінімуму визначатиметься можливостями бюджету.

Н.Королевська також відмовилася називати приблизний розмір нового прожиткового мінімуму. “Я не хочу огульно називати цифру. Якщо перейдемо на європейський стандарт, то дамо, безумовно, вже європейські стандарти розрахунки”, - відзначила вона.

Міністр також наголосила на необ'єктивності нинішнього розміру прожиткового мінімуму в Україні. “Сьогодні ми одна з небагатьох країн світу, які користуються ще старими технологіями. В Україні працює метод ще минулого століття, коли вважається, що одні шкарпетки можна носити три роки, одну сукню - 5 років. Таким чином формується псевдопотреба людини”, - відзначила Н.Королевська.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року розмір прожиткового мінімуму в Україні (відповідно до закону України «Про державний бюджет на 2013 рік») з розрахунку на одну людину на місяць становить 1108 грн, мінімальної зарплати – 1147 грн.

До 1 грудня 2013 року прожитковий мінімум буде збільшено до 1176 грн, а мінімальна зарплата - до 1218 грн.

Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня 2013 року становить 972 грн, з 1 грудня становить 1032 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років прожитковий мінімум становить з 1 січня 1210 грн, а з 1 грудня становить 1286 грн.