У Луганську вимагають покарати Фаріон за «ублюдків» і «виродків»

12:46, 28 лютого 2013
Політика
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Луганські депутати просять Генпрокуратуру порушити кримінальну справу щодо народного депутата Фаріон.

Фаріон дозволила собі висловити публічну образу на адресу луганської молоді

Сьогодні на черговій сесії Луганської обласної ради депутати ухвалили рішення направити в Генпрокуратуру і голові Верховної Ради звернення з вимогою порушити кримінальну справу щодо народного депутата Ірини Фаріон за фактом образи членів молодіжних організацій Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціаторами звернення є п'ять депутатів обласної ради, серед них: Олег Акімов, Арсен Клінчаєв і Родіон Мірошник.

У зверненні серед іншого йдеться про те, що у ВР зареєстровано законопроект, ініційований депутатами від ВО «Свобода», - «Про функціонування української мови як державної мови і порядок використання інших мов на території України».

У зв'язку з цим 21 лютого в центрі Луганська біля пам'ятника Тарасу Шевченку члени ЛОО «Молоді регіони» провели акцію, присвячену Міжнародному дню рідної мови, оскільки вважають що законопроект є дискримінаційним щодо російськомовного населення України і недемократичним. Молодь вийшла до пам'ятника Т.Шевченку з величезними кубиками, на гранях яких були зображені букви «Ы», «Ё» і «Ъ». Після акції ці кубики відіслали до Києва народному депутатові від ВО "Свобода" І.Фаріон як одному з авторів цього законопроекту.

Після цього флеш-мобу І.Фаріон дозволила собі висловити публічну образу на адресу луганської молоді, назвавши їх «ублюдками, виродками й інтелектуальним деградантами». Автори звернення вважають ці висловлювання неприпустимими і вимагають від ГПУ порушення кримінальної справи щодо І.Фаріон.

Депутати підтримали звернення одноголосно.

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