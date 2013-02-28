У Луганську вимагають покарати Фаріон за «ублюдків» і «виродків»

Сьогодні на черговій сесії Луганської обласної ради депутати ухвалили рішення направити в Генпрокуратуру і голові Верховної Ради звернення з вимогою порушити кримінальну справу щодо народного депутата Ірини Фаріон за фактом образи членів молодіжних організацій Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціаторами звернення є п'ять депутатів обласної ради, серед них: Олег Акімов, Арсен Клінчаєв і Родіон Мірошник.

У зверненні серед іншого йдеться про те, що у ВР зареєстровано законопроект, ініційований депутатами від ВО «Свобода», - «Про функціонування української мови як державної мови і порядок використання інших мов на території України».

У зв'язку з цим 21 лютого в центрі Луганська біля пам'ятника Тарасу Шевченку члени ЛОО «Молоді регіони» провели акцію, присвячену Міжнародному дню рідної мови, оскільки вважають що законопроект є дискримінаційним щодо російськомовного населення України і недемократичним. Молодь вийшла до пам'ятника Т.Шевченку з величезними кубиками, на гранях яких були зображені букви «Ы», «Ё» і «Ъ». Після акції ці кубики відіслали до Києва народному депутатові від ВО "Свобода" І.Фаріон як одному з авторів цього законопроекту.

Після цього флеш-мобу І.Фаріон дозволила собі висловити публічну образу на адресу луганської молоді, назвавши їх «ублюдками, виродками й інтелектуальним деградантами». Автори звернення вважають ці висловлювання неприпустимими і вимагають від ГПУ порушення кримінальної справи щодо І.Фаріон.

Депутати підтримали звернення одноголосно.