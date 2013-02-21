Фаріон хоче судитися з Апаратом ВР, який не дав їй перекладача з російської

Народний депутат Ірина Фаріон (фракція ВО “Свобода”) має намір позиватися до Апарату Верховної Ради, який відмовив їй у забезпеченні перекладача для роботи у комітеті з питань освіти і науки.

Про це вона заявила у коментарі УНІАН.

Депутат зазначила, що сьогодні їй забезпечили перекладача “силами секретаріату Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки”.

“Від Апарату Верховної Ради я отримала відповідь, що Апарат Верховної Ради не може мені забезпечити послуги перекладача, хоч це обумовлено статтею 2 частиною 3 Регламенту (парламенту), оскільки це не передбачено бюджетом”, - наголосила І.Фаріон.

За її словами, «квазіписанина», тобто вимоги закону «Про засади державної мовної політики», не підкріплені бюджетним фінансуванням.

«Я маю намір подавати до суду на Апарат Верховної Ради, який не забезпечив цього перекладу», - наголосила депутат.

І.Фаріон підкреслила, що йдеться про перекладачів в комітетах, щоб забезпечити спілкування українською мовою.

За її словами, ВО «Свобода» докладе всіх зусиль, щоб в сесійній залі парламенту звучала тільки державна мова — українська.

«Нас 37 народних депутатів, і ми знайдемо форму, щоб їх поставити на місце, і щоб вони зрозуміли, що таке стаття 10 Конституції України», - підкреслила І.Фаріон.

За даними прес-служби ВО "Свобода", Ф.Фаріон також готує позов до депутата від КПУ Олександра Зубчевського, який під час засідання Комітету ВР з питань освіти і науки відмовлявся спілкуватися українською мовою.