Лікарі Тимошенко сьогодні ж повернуться до Німеччини

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби.

У відомстві зазначили, що сьогодні до Харкова приїхали німецькі лікарі, які у складі Міжнародної медичної комісії розпочнуть свою роботу на території зони в ЦКЛ № 5, що охороняється.

«Наголошуємо, що цей факт вкотре підтверджує неправдивість заяв оточення засудженої Ю.Тимошенко. Адже ще вчора однин з її адвокатів розповідав про начебто відсутність якогось офіційного дозволу української сторони на приїзд німецьких колег», - сказано у повідомленні.

Крім того, ДПтС зазначили, що німецькі медики прибули на запрошення України.

Також у відомстві поінформували, що, згідно з інформацією МЗС, повернутися до Німеччини представники клініки «Шаріте» планують вже сьогодні, незважаючи на свою відсутність протягом майже трьох місяців.

ДПтС забезпечує організацію доступу до засудженої усіх членів міжнародної медичної комісії.

Відомство вкотре закликає «оточення засудженої» припинити робити відверто неправдиві та провокаційні заяви щодо роботи пенітенціарної служби.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває покарання у Качанівській колонії у Харкові.

З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте» К.М.Айнхойпль, Лутц Хармс та А.Райсхауер, які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.