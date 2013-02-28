У Кабміні вирішили модернізувати фінансову систему України

В рамках Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки заплановано зміцнення фінансової системи. Нагадаємо, що минулого року банківська система вперше за кілька років закінчила роботу з прибутком - у розмірі 5 млрд грн.

Крім того, уряду вдалося домогтися зниження інфляції з 12,3% у 2009 році до 9,1%-в 2010 і 4,6% - в 2011. Незважаючи на панічні настрої перед парламентськими виборами Національному банкові також вдалося забезпечити стабільність курсу національної валюти протягом усього минулого року. У 2013-2014 рр.. Кабмін планує сбалансовано приділяти увагу всім компонентам фінансової системи - державним фінансам, банківській системі, фондовому ринку.

Головними завданнями Національного банку в рамках Держпрограми буде стимулювання нарощування обсягів кредитування економіки і зниження кредитних ставок. Кредитні установи, які розблокують кредитування економіки, знизять ризики кредитування, нарощуватимуть портфелі, отримають гарантований доступ до засобів рефінансування НБУ. В результаті українські підприємства отримають можливість залучення кредитних ресурсів на тривалий термін, а банківська система зможе працювати більш прибутково. Завдяки забезпеченню фінансової стабільності, уряд має намір протягом наступних двох років перейти від антикризового режиму функціонування економіки до вирішення завдань економічної модернізації.

Буде активізована політика залучення інвестицій в найбільш перспективні сектори економіки, вжиті заходи, спрямовані на розвиток високотехнологічних та інфраструктурних галузей економіки. Проекти, спрямовані на структурну модернізацію промисловості (в т.ч. авіаційну та оборонну), отримають пряму фінансову підтримку.