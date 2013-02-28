Лікарі МОЗ висловили окрему думку щодо здоров'я Тимошенко

Комплекс заходів, які рекомендують німецькі лікарі екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з берлінської клініки “Шаріте”, пацієнтка може отримувати в позалікарняних умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник міністра охорони здоров’я, голова Міжнародної медичної комісії МОЗ Олександр Качур заявив на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові, в стаціонарі якої знаходиться Ю.Тимошенко.

“Ми обговорили всі необхідні заходи, пов’язані з подальшим перебуванням (Ю.Тимошенко). Комплекс заходів, який пов’язаний з фізичними вправами, що їх рекомендують німецькі спеціалісти, може проводитися в позалікарняних умовах. До такого висновку дійшла комісія Міністерства здоров’я України”, - сказав О.Качур.

Він зауважив, що протягом двох діб українські медики мають отримати висновок німецьких спеціалістів щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко і щодо можливості її подальшої реабілітації. О.Качур наголосив, що після цього буде ухвалено остаточне рішення.

Він підкреслив, що медики не піддаються жодному політичному тиску.

Пояснюючи той факт, що брифінги українських і німецьких спеціалістів проводяться окремо, О.Качур зауважив, що українські медики мають свою думку і вирішили її висловити окремо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу після спілкування з Ю.Тимошенко німецькі лікарі з клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль і Аннет Райсхауер заявили, що екс-прем’єр потребує подальшого фізіотерапевтичного лікування у стаціонарі.

К.М.Айнхопль зауважив, що, по-перше, у Ю.Тимошенко спостерігається ураження корінця нерва з правого боку, по-друге, це дало вторинні фізичні наслідки, зокрема, ураження зачіпає праву ногу, праве плече і праву потиличну частину. «По-третє, у Ю.Тимошенко проявляється хронічний больовий синдром», - додав К.М.Айнхойпль.

Своєю чергою А.Райсхауер зазначила, що подальше лікування Ю.Тимошенко полягатиме, насамперед, у лікувальній гімнастиці. За її словами, ці процедури повинні виконуватися на спеціальних тренажерах. Лікар зауважила, що частина цих тренажерів є в ЦКЛ “Укрзалізниці”, однак деякі ще необхідно буде встановити.