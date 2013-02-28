Німецькі лікарі Тимошенко оголосили свій вердикт

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко потребує подальшого фізіотерапевтичного лікування у стаціонарі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові після обстеження Ю.Тимошенко заявив голова правління берлінської клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль.

За його словами, сьогодні німецькі фахівці провели з Ю.Тимошенко “тривалу бесіду”, а з українськими членами Міжнародної медичної комісії — нараду.

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К.Айнхойпль зазначив, що після сьогоднішнього візиту лікарі клініки “Шаріте” зробили такі висновки: “Перше - пані Тимошенко хвора. Друге - пані Тимошенко потребує подальшого фізіотерапевтичного лікування. Ми наполегливо радимо продовжити це лікування саме в стаціонарних умовах”.

За його словами, хвороба Ю.Тимошенко “складається з трьох компонентів”.

Він зауважив, що, по-перше, у Ю.Тимошенко спостерігається ураження корінця нерва з правого боку, по-друге, це дало вторинні фізичні наслідки, зокрема, ураження зачіпає праву ногу, праве плече і праву потиличну частину. «По-третє, у Ю.Тимошенко проявляється хронічний больовий синдром», - додав К.М.Айнхойпль.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого прес-служба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на висновки своєї медкомісії заявила, що Ю.Тимошенко, яка з травня 2012 року перебуває в ЦКБ «Укрзалізниці», не потребує подальшого лікування в стаціонарі.

Крім того, сьогодні, 28 лютого, заступник начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лілія Фролова повідомила, що, за висновками судово-медичної експертизи, екс-прем’єр не потребує лікування в умовах стаціонару і може брати участь у засіданнях суду у Києві, на яких проходить допит свідків у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває покарання у Качанівській колонії у Харкові.

З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте» К.М.Айнхойпль, Лутц Хармс та А.Райсхауер, які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.