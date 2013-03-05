Єфремов про перспективи розблокування ВР: Поживемо - побачимо

Переговори про розблокування роботи Верховної Ради можуть відновитися сьогодні увечері або завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

За його словами, наразі не призначено час проведення переговорів з розблокування роботи ВР, оскільки кожна із сторін залишилася при своїй думці і “займатиметься тим, чим вважає за потрібне”.

“Якщо вважатимемо можливим, то або сьогодні в другій половині дня, або завтра з ранку зберемося”, - підкреслив О.Єфремов.

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На запитання про можливість розблокування трибуни силовим шляхом О.Єфремов відповів: “Ми не маємо наміру займатися цим питанням”.

За його словами, сьогодні депутати від Партії регіонів працюватимуть над законопроектами, а також у комітетах.

Відповідаючи на запитання, коли може бути розблокована робота парламенту, О.Єфремов сказав: “Поживемо - побачимо”.

“Я думаю, що військові дії, як правило, завжди закінчуються миром, але, як правило, завжди безглуздо виглядають ті, хто ці військові дії починає”, - додав він.