Головне за день: огляд топ-новин

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У Венесуелі після смерті Чавеса оголошено семиденну жалобу

Віце-президент Венесуели Ніколас Мадуро у телезверненні до нації оголосив про те, що президент країни Уго Чавес помер. У зв’язку з цим уряд країниоголосив семиденну жалобу.

Янукович збирається в квітні обговорити приєднання України до положень МС

Орієнтовно у квітні президенти України, РФ, Казахстану і Білорусі обговорять питання про приєднання України до положень Митного союзу.

Нардеп «Джеймс Бонд» каже, що терпець регіоналів - на межі

Представник фракції Партії регіонів Владислав Лук’янов вважає, що напередодні 8 березня силове розблокування парламенту було б недоречним, але зазначив, що терпець уривається. Лідер фракції ПР підтвердив, що опозицію силою поки не розганятимуть.

Держстат зафіксував у лютому дефляцію - 0,1%

Дефляція в Україні у лютому 2013 року порівняно з січнем 2013 року становила 0,1%, проти лютого 2012 року зафіксовано також дефляцію - 0,5%.

Янукович готує письмове послання до ВР

Представник Президента України у Верховній Раді, депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко зазначає, що лист лідера фракції “УДАР” Віталія Кличка до Президента Віктора Януковича з вимогою надати звіт про свою діяльність буде розглянуто, і глава держави звернеться до парламенту.

Янукович сподівається, що у квітні Україна отримає справедливу ціну на газ

Президент України Віктор Янукович сподівається, що Україна зможе домовитись з Росією про справедливу ціну на газ протягом найближчого часу.

У Власенка забрали мандат

ВАСУ достроково позбавив Сергія Власенка депутатських повноважень. Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що Вищий адміністративний суд України позбавив Сергія Власенка депутатського мандата за прямої вказівки Президента Віктора Януковича. Крім того Яценюк застеріг, що кримінальну справу проти Власенка не закрили