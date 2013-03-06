Держстат зафіксував у лютому дефляцію - 0,1%
Дефляція в Україні у лютому 2013 року порівняно з січнем 2013 року становила 0,1%, проти лютого 2012 року зафіксовано також дефляцію - 0,5%.
Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.
У повідомленні зазначається, що з початку року (лютий 2013 року до грудня 2012 року) інфляція в Україні становила 0,1%.
Як повідомляв УНІАН, Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.
За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), інфляція у 2013 році очікується на рівні 5,9%.
Світовий банк у 2013 році очікує на інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).
Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит 3,2% ВВП, темпи зростання ВВП – 3,4%.