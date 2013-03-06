Янукович збирається в квітні обговорити приєднання України до положень МС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор Янукович сьогодні на прес-конференції у Каневі Черкаської області.

Він розповів, що під час останніх переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня, вони обговорювали питання формату роботи України з Митним союзом.

Президент повідомив, що вони домовились продовжити цю роботу не лише на рівні урядів, а й із залученням виконавчого органу Митного союзу.

В.Янукович зауважив, що після цієї роботи протягом півтора – максимум, двох місяців, має відбутися зустріч президентів Казахстану, Білорусі, Росії та України.

В.Янукович прогнозує, що така зустріч відбудеться в квітні.

«На цій зустрічі ми обговорюватимемо ці питання і прийматимемо відповідні рішення. Тобто, цей формат повинен зняти проблеми, які існують між країнами при здійсненні торгових операцій», - сказав Президент.

При цьому він зауважив, що лише з Росією у минулому році Україна втратила приблизно до 5 млрд дол товарообігу.

“Ми повинні знайти такий формат відносин, який би створював мотивації для збільшення товарообігу, створював можливості для руху товарів, робочої сили тощо... Я однозначно сказав: все, що не буде суперечити нашим міжнародним зобов’язанням, все, що не буде заперечувати СОТ, по всім цим питанням ми готові приєднуватись до положень Митного союзу”, - сказав В.Янукович.