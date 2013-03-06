Яценюк: Власенка позбавили мандата за прямої вказівки Януковича

Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що Вищий адміністративний суд України позбавив Сергія Власенка депутатського мандата за прямої вказівки Президента Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у приміщенні ВАСУ після оголошення рішення суду.

“Рішення прийшло “гаряче” з Адміністрації Президента”, - заявив А.Яценюк. За його словами, “рішення винесено по прямій вказівці Януковича”.

Лідер фракції “Батьківщина” додав, що метою є системне знищення української опозиції.

А.Яценюк також заявив, що цим рішенням суду В.Янукович продемонстрував, що “ні в яку Європу він не збирається, його туди ніхто не пустить”.

Як додав А.Яценюк, В.Янукович їздить в Європу, дає там обіцянки, а потім з точністю до навпаки чинить в Україні.