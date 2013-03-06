Яценюк заявляє, що кримінальну справу проти Власенка не закрили

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у приміщенні ВАСУ після оголошення рішення про дострокове позбавлення С.Власенка депутатських повноважень.

За словами А.Яценюка, інформація про те, що справу проти С.Власенка закрили, є брехнею.

“Зараз вони його взяли на гачок”, - сказав А.Яценюк, маючи на увазі рішення про позбавлення С.Власенка депутатських повноважень.

Лідер фракції “Батьківщини” зазначив, що С.Власенко є основним комунікатором опозиції з ув’язненою екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.

Таким чином, зазначив він, «вони вибивають захист з-під Юлії Тимошенко».

Говорячи про подальші дії опозиції, А.Яценюк знову заявив, що вже сьогодні ввечері буде підготовлений позов С.Власенка до Європейського суду з прав людини.

Він також висловив переконання, що усі подальші дії опозиційних сил будуть спільними, однак докладніше вони будуть узгоджені найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, 5 березня прес-служба Генеральної прокуратори України поінформувала, що кримінальне провадження за заявою колишньої дружини С.Власенка Наталії Окунської про невиконання ним рішення суду закрито за відсутності складу злочину.

21 січня С.Власенко заявив, що проти нього порушено кримінальну справу за невиконання рішення суду у цивільному спорі. За словами С.Власенка, кримінальна справа проти нього була порушена начебто за невиконання ним рішення суду в цивільному спорі. С.Власенко додав, що справа проти нього була порушена Печерським райсудом Києва 16 січня цього року.

Згодом С.Власенко зауважив, що загалом мова йде про кримінальні справи по трьох епізодах. Зокрема, перший епізод стосується невиконання рішення у цивільній справі від 21 лютого 2012 року. Так, йдеться про сплату коштів при розподілі спільного майна подружжя.

В той же час С.Власенко продемонстрував журналістам оригінали квитанцій від 26 грудня 2012 року про сплату цього боргу і про сплату десяти відсотків виконавчого збору.

Також Н.Окунська стверджувала, що С.Власенко бив її, і зверталася до правоохоронних органів із завою про притягнення його до відповідальності.