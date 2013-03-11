Януковича звинувачують в імітації удосконалення мовного закону

Члени робочої групи з доопрацювання закону "Про засади державної мовної політики" вважають зміну складу групи засобом для затягування внесення правок у скандальний закон і наполягають на якнайшвидшій передачі вже підготовлених документів до парламенту.

Як повідомляєгазета "КоммерсантЪ Україна" (№40 від 11 березня), член робочої групи директор Інституту літератури ім. Шевченка Микола Жулинський вважає, що відновлювати роботу групи немає сенсу.

"Я розцінюю це як спробу затягнути процес внесення змін і залишити закон як є, щоб його утілювати в життя", – сказав він.

Водночас, ректор Київського національного університету ім. Шевченка Леонід Губерський, який очолює одну з підгруп робочої групи, нічого не чув про ці зміни. "Можливо, дещо потрібно відновити, освіжити, але документ був підготовлений добротний, хороший", - запевнив він.

Голова Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т.Шевченка Павло Мовчан розповів, що на початку лютого відбулися останні збори групи, на яких більшість членів підписали розроблений документ.

"Леонід Макарович (Кравчук) повідомив, що він подасть саме цю редакцію Президенту, і що з ним (з Президентом) є домовленості, що до 21 лютого (Міжнародного дня рідної мови) закон внесуть до парламенту. Я не розумію, що ще допрацьовувати - його потрібно приймати!", - заявив П. Мовчан, звинувативши Президента в імітації роботи над удосконаленням документа.

У свою чергу, один із авторів мовного закону - народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко, вважає, що відновлення роботи групи свідчить, що її діяльність "виявилася безглуздою, даремною і неграмотною".

"Мене її робота абсолютно не цікавить, тому що я вже вніс проект змін (до мовного закону), які вважаю необхідними. Я щасливий, що мій закон підписаний і діятиме", – сказав він.

Довідка УНІАН. 3 липня 2012 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про засади державної мовної політики", який викликав хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон ухвалено з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві у регіонах, де не менш як 10% населення розмовляють цією мовою.

10 серпня закон «Про засади державної мовної політики» набув чинності.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 3 вересня 2012 року №671 була створена робоча група, діяльність якої направлена на вдосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні і підготовку комплексної державної програми розвитку державної мови в Україні.

На засіданні Кабінету міністрів 6 березня 2013 року було ухвалено рішення про виведення міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової зі складу робочої групи з удосконалення законодавчого забезпечення порядку застосування мов в Україні.

Водночас, до складу групи введено віце-прем'єр-міністра Костянтина Грищенка як голову цієї групи, який наділений повноваженнями, у разі потреби, вносити зміни до персонального складу групи.

Як наголошується у повідомленні прес-служби Міністерства культури, метою даного нормативно-правового акту є відновлення діяльності робочої групи.

В уряді переконані, що ухвалення розпорядження дозволить відновити діяльність робочої групи для продовження роботи з комплексного удосконалення законодавчого забезпечення порядку застосування мов в Україні.