Богословська: якби була наша воля, ми б дозволили собі силовий варіант

Про це заявила депутат від Партії регіонів Інна Богословська в ефірі каналу ICTV, передає Українська правда.

"Зараз ми налаштовані на перемовини. Безумовно, більшість зараз в парламенті є, і якби була наша воля, ми б дозволили собі силовий варіант", - сказала вона.

"Ми намагаємося сьогодні цього не робити, але якщо опозиція сьогодні нас буде тримати таким чином, що ми не зможемо прийняти жодного закону, який нам треба пред’явити як наступні кроки для наближення європейської асоціації, ми будемо йти на розблокування парламенту і на голосування тих законів, які треба для того, щоб Європа стала ще ближче", - додала Богословська.